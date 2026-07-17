Стало известно, когда "Сабах" и "Карабах" впервые встретятся в новом сезоне - ОБНОВЛЕНО/ФОТО + ВИДЕО

Стало известно, в каком туре чемпион Азербайджана "Сабах" впервые встретится с серебряным призером прошлого сезона "Карабахом" в Премьер-лиге сезона-2026/2027.

Как сообщает İdman.Biz, это определилось по итогам жеребьевки календаря нового чемпионата.

Первое противостояние команд состоится в 9-м туре, при этом хозяином поля будет "Сабах".

Также команды встретятся в 19-м и 29-м турах. Два из трех матчей пройдут на поле "Сабаха", а один - на домашней арене "Карабаха".

15:29

Состоялась жеребьевка сезона-2026/27 футбольной Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, в церемонии приняли участие исполнительный вице-президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Сархан Гаджиев, президент Профессиональной футбольной лиги Эльхан Самедов и представители клубов.

В первом туре состоятся следующие матчи:

Премьер-лига Азербайджана

Первый тур

"Араз-Нахчыван" - "Имишли".

"Кяпаз" - "Сабах".

"Шамахы" - "Карабах".

"Туран Товуз" - "Габала".

"Сумгайыт" - "Нефтчи".

"Зиря" - "Шафа".

Новый сезон Премьер-лиги Азербайджана стартует 14 августа.

Действующим чемпионом страны является "Сабах".

10:11

Сегодня состоится жеребьевка нового сезона Премьер-лиги Азербайджана

В чемпионате примут участие 12 клубов

Сегодня пройдет жеребьевка сезона-2026/27 футбольной Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, церемония начнется в 15:00.

В чемпионате выступят "Араз-Нахчыван", "Имишли", "Кяпаз", "Карабах", "Габала", "Нефтчи", "Сабах", "Сумгайыт", "Шамахы", "Шафа", "Туран Товуз" и "Зиря".

Новый сезон Премьер-лиги Азербайджана стартует 14 августа.

Действующим чемпионом страны является "Сабах".