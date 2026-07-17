Стало известно, когда "Сабах" и "Карабах" впервые встретятся в новом сезоне - ОБНОВЛЕНО/ФОТО + ВИДЕО

Стало известно, в каком туре чемпион Азербайджана "Сабах" впервые встретится с серебряным призером прошлого сезона "Карабахом" в Премьер-лиге сезона-2026/2027.
Как сообщает İdman.Biz, это определилось по итогам жеребьевки календаря нового чемпионата.
Первое противостояние команд состоится в 9-м туре, при этом хозяином поля будет "Сабах".
Также команды встретятся в 19-м и 29-м турах. Два из трех матчей пройдут на поле "Сабаха", а один - на домашней арене "Карабаха".
15:29
Состоялась жеребьевка сезона-2026/27 футбольной Премьер-лиги Азербайджана.
Как сообщает İdman.Biz, в церемонии приняли участие исполнительный вице-президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Сархан Гаджиев, президент Профессиональной футбольной лиги Эльхан Самедов и представители клубов.
В первом туре состоятся следующие матчи:
Премьер-лига Азербайджана
Первый тур
"Араз-Нахчыван" - "Имишли".
"Кяпаз" - "Сабах".
"Шамахы" - "Карабах".
"Туран Товуз" - "Габала".
"Сумгайыт" - "Нефтчи".
"Зиря" - "Шафа".
Новый сезон Премьер-лиги Азербайджана стартует 14 августа.
Действующим чемпионом страны является "Сабах".
10:11
Сегодня состоится жеребьевка нового сезона Премьер-лиги Азербайджана
В чемпионате примут участие 12 клубов
Сегодня пройдет жеребьевка сезона-2026/27 футбольной Премьер-лиги Азербайджана.
Как сообщает İdman.Biz, церемония начнется в 15:00.
В чемпионате выступят "Араз-Нахчыван", "Имишли", "Кяпаз", "Карабах", "Габала", "Нефтчи", "Сабах", "Сумгайыт", "Шамахы", "Шафа", "Туран Товуз" и "Зиря".
Новый сезон Премьер-лиги Азербайджана стартует 14 августа.
Действующим чемпионом страны является "Сабах".