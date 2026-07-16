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Рашад Садыхов: "Перед жеребьевкой мы не хотели встречаться с "Торпедо"

Азербайджанский футбол
Новости
16 Июля 2026 23:42
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Рашад Садыхов: "Перед жеребьевкой мы не хотели встречаться с "Торпедо"

Бакинский "Зиря" не горел желанием получить в соперники по первому квалификационному раунду Лиги конференций УЕФА кутаисское "Торпедо".

Как сообщает İdman.Biz, об этом на пресс-конференции после ответного матча заявил главный тренер азербайджанского клуба Рашад Садыхов. Ответная встреча завершилась уверенной победой "Зиря" со счетом 3:0, что позволило команде из одноименного поселка пройти в следующий раунд по сумме двух игр.

"Перед жеребьевкой мы не хотели встречаться с "Торпедо". У них опытный главный тренер, богатые исторические традиции. Они успешно выступают в чемпионате Грузии, да и еврокубкового опыта им не занимать. Однако в итоге все сложилось для нас удачно, и мы прошли дальше", — отметил Садыхов.

Главный тренер также подробно прокомментировал ход ответного поединка, прошедшего на поле соперника:

"То, что соперник в самом начале матча перестроился на другую тактическую схему, стало для нас неожиданностью. Мы проанализировали множество их игр, и ни в одной из них они так не действовали. В первые минуты нам было непросто подстроиться под эту систему, но футболисты среагировали правильно и нейтрализовали опасные атаки соперника. С течением времени мы выровняли игру, а затем и перехватили инициативу. Очень помогли два важных гола, забитых еще в первом тайме", — добавил наставник.

Напомним, что во втором квалификационном раунде Лиги конференций "Зиря" сыграет против эстонского "Пайде".

İdman.Biz
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