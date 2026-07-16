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Хавбек "Сабаха": "Свой настоящий потенциал мы еще не показали"

Азербайджанский футбол
Новости
16 Июля 2026 17:22
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Хавбек "Сабаха": "Свой настоящий потенциал мы еще не показали"

Полузащитник футбольного клуба "Сабах" Умарали Рахмоналиев считает, что команда еще не продемонстрировала свой максимальный уровень в Лиге чемпионов.

Футболист заявил, что бакинский клуб серьезно подготовится к матчам второго квалификационного раунда против финского "КуПС".

"В этом турнире играют чемпионы своих стран. В квалификации Лиги чемпионов легких соперников не бывает. Поэтому, чтобы добиться поставленной цели, мы будем серьезно готовиться и к этим матчам", - цитирует Рахмоналиева report.az.

По его словам, две победы над "Нью-Сейнтс" в первом раунде добавили команде уверенности и мотивации.

"Каждая победа придает команде больше уверенности и дополнительную мотивацию перед следующими играми. В гостевом матче с "Нью-Сейнтс" мы должны были не только показать качество в контроле мяча, но и проявить характер после домашней победы. Рад, что справились с этой задачей", - отметил полузащитник.

Рахмоналиев подчеркнул, что "Сабаху" еще предстоит прибавить.

"Думаю, мы пока не полностью раскрыли свой настоящий потенциал. Нам нужно продолжать работать, чтобы выйти на оптимальный уровень. Надеюсь, в следующих матчах покажем более зрелищный футбол и добьемся лучших результатов", - добавил он.

Первый матч между "Сабахом" и "КуПС" пройдет 21 июля в Баку.

İdman.Biz
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