"Араз-Нахчыван" подписал форварда сборной Бурунди

Футбольный клуб "Араз-Нахчыван" усилил состав нападающим сборной Бурунди Абдаллой Суди.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба, с центральным форвардом подписан контракт сроком на один год.

Суди также имеет гражданство Демократической Республики Конго. В 2022 году он провел 13 матчей за сборную Бурунди и забил три мяча.

За карьеру нападающий выступал за "Виталь’О", "Кигали", "Аль-Фейсали", "Муктиджоддха", "Аль-Нафт", "Кучинг Сити", "Аль-Иттихад" и ПСИС. Прошлый сезон футболист провел в индонезийском клубе "Персиджап".

Новичок уже приступил к тренировкам в составе "Араз-Нахчывана".

Ранее клуб заключил новые контракты с Тарланом Ахмедли, Омаром Булудовым, Славиком Алхасовым, Ибрагимом Пириевым, Ульви Искендеровым, Рашадом Гасановым, Альберто Гарсией Фернандесом, Алехандро Эррерой, Ровланом Мурадовым, Иссуфом Паро, Артуром Аугусто да Силвой, Марой Мохамедом, Мустафой Ахмедзаде и Лукой Думанчичем.