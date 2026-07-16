16 Июля 2026
RU

"Араз-Нахчыван" подписал форварда сборной Бурунди

Азербайджанский футбол
Новости
16 Июля 2026 16:52
23
"Араз-Нахчыван" подписал форварда сборной Бурунди

Футбольный клуб "Араз-Нахчыван" усилил состав нападающим сборной Бурунди Абдаллой Суди.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба, с центральным форвардом подписан контракт сроком на один год.

Суди также имеет гражданство Демократической Республики Конго. В 2022 году он провел 13 матчей за сборную Бурунди и забил три мяча.

За карьеру нападающий выступал за "Виталь’О", "Кигали", "Аль-Фейсали", "Муктиджоддха", "Аль-Нафт", "Кучинг Сити", "Аль-Иттихад" и ПСИС. Прошлый сезон футболист провел в индонезийском клубе "Персиджап".

Новичок уже приступил к тренировкам в составе "Араз-Нахчывана".

Ранее клуб заключил новые контракты с Тарланом Ахмедли, Омаром Булудовым, Славиком Алхасовым, Ибрагимом Пириевым, Ульви Искендеровым, Рашадом Гасановым, Альберто Гарсией Фернандесом, Алехандро Эррерой, Ровланом Мурадовым, Иссуфом Паро, Артуром Аугусто да Силвой, Марой Мохамедом, Мустафой Ахмедзаде и Лукой Думанчичем.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Хавбек "Сабаха": "Свой настоящий потенциал мы еще не показали"
17:22
Азербайджанский футбол

Хавбек "Сабаха": "Свой настоящий потенциал мы еще не показали"

Умарали Рахмоналиев высказался перед матчами с "КуПС" в Лиге чемпионов

Лионель Скалони сыграет в финале ЧМ-2026 против своего бывшего наставника
17:07
Азербайджанский футбол

Лионель Скалони сыграет в финале ЧМ-2026 против своего бывшего наставника - ФОТО

Будущие соперники по финалу ЧМ вместе проходили тренерский курс в Испании

"Ханкенди" продлил контракт с Бахрузом Теймуровым
16:37
Азербайджанский футбол

"Ханкенди" продлил контракт с Бахрузом Теймуровым

Опытный нападающий продолжит выступать за клуб в Первой лиге

"Сумгайыт" проведет первый контрольный матч против "Габалы"
16:22
Азербайджанский футбол

"Сумгайыт" проведет первый контрольный матч против "Габалы"

Команда Филипе Кандиду сыграет на "SOCAR Полимер Арене"

Матч "Карабаха" в Лиге Европы может остаться без прямой трансляции
15:11
Азербайджанский футбол

Матч "Карабаха" в Лиге Европы может остаться без прямой трансляции - ВИДЕО

CBC Sport столкнулся с "абсурдными требованиями" владельца прав в Исландии

Лига конференций: сегодня "Зиря" сыграет с "Торпедо" за выход во второй раунд
09:48
Азербайджанский футбол

Лига конференций: сегодня "Зиря" сыграет с "Торпедо" за выход во второй раунд

Команда Рашада Садыхова начнет ответный матч с преимуществом в три мяча

Самое читаемое

Фанаты Англии обеспокоены назначением арбитра на матч с Аргентиной
14 Июля 18:01
ЧМ-2026

Фанаты Англии обеспокоены назначением арбитра на матч с Аргентиной

Исмаил Эльфат ранее работал на встречах, завершившихся победами команд Лионеля Месси

Аргентина вырвала победу у Англии и вышла в финал ЧМ-2026
01:04
ЧМ-2026

Аргентина вырвала победу у Англии и вышла в финал ЧМ-2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Лионеля Месси забила дважды в концовке и сохранила шансы защитить чемпионский титул

Армянские борцы отказались приехать на чемпионат мира в Баку - ПОДРОБНОСТИ ОТ İDMAN.BİZ
14 Июля 17:31
ЧМ-2026

Армянские борцы отказались приехать на чемпионат мира в Баку - ПОДРОБНОСТИ ОТ İDMAN.BİZ

Глава пресс-службы Федерации борьбы Азербайджана официально подтвердил отказ армянской делегации и высказал позицию организации по этому поводу

Ламин Ямаль выложил фото с голом в ворота Франции перед полуфиналом ЧМ-2026
14 Июля 21:50
ЧМ-2026

Ламин Ямаль выложил фото с голом в ворота Франции перед полуфиналом ЧМ-2026

На стадии четвертьфинала сборная Испании обыграла Бельгию