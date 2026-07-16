"Сумгайыт" проведет первый контрольный матч против "Габалы"

Команда Филипе Кандиду сыграет на "СОКАР Полимер Арене"

Футбольный клуб "Сумгайыт" проведет первый контрольный матч в рамках подготовки к сезону-2026/27 Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба, соперником команды станет "Габала".

Встреча состоится 19 июля на "СОКАР Полимер Арене" и начнется в 18:00.

"Сумгайыт" готовится к новому сезону под руководством португальского главного тренера Филипе Кандиду.