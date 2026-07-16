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Матч "Карабаха" в Лиге Европы может остаться без прямой трансляции - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
16 Июля 2026 15:11
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Матч "Карабаха" в Лиге Европы может остаться без прямой трансляции

Ответный матч "Вестри" и "Карабаха" в первом квалификационном раунде Лиги Европы может не быть показан в прямом эфире в Азербайджане.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на qol.az, причиной стали условия, выдвинутые исландской компанией, владеющей правами на трансляцию встречи.

В CBC Sport заявили, что продолжают переговоры, однако назвали требования противоположной стороны беспрецедентными.

"Компания, показывающая игру в Исландии, выдвинула настолько абсурдные требования, что мы прежде с подобным не сталкивались. Переговоры продолжаются. В ближайшее время мы распространим заявление по поводу поставленных перед нами условий", - сообщили в телеканале.

Окончательное решение по трансляции пока не принято.

Матч пройдет этой ночью в Рейкьявике и начнется в 23:59 по бакинскому времени.

В первой встрече "Карабах" победил "Вестри" со счетом 3:0.

İdman.Biz
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