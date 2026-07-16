"Ханкенди" продлил контракт с Бахрузом Теймуровым

Футбольный клуб "Ханкенди" продлил контракт с нападающим Бахрузом Теймуровым.

Как сообщает İdman.Biz, стороны подписали новое соглашение сроком на один год.

За карьеру Теймуров выступал за "Карван", "Хазар-Лянкяран", "Шамкир", МОИК, "Гарадаг Локбатан", "Загаталу", "Кяпаз" и "Шамахы". Также он защищал цвета сборной Азербайджана U-19.

В составе "Шамахы" форвард становился победителем Первой лиги. С "Загаталой" он завоевывал "серебро" и "бронзу", а с "Карваном" становился бронзовым призером чемпионата Азербайджана.

С сезона-2026/27 "Ханкенди" будет выступать в Первой лиге.