Фаиг Гаджиев: "В новом сезоне вы увидите более сильный "Туран Товуз"

Футболист "Туран Товуза" Фаиг Гаджиев заявил, что команда интенсивно готовится к новому сезону.

"Все идет очень хорошо. Мы работаем по программе, продолжаются интенсивные тренировки. Делаем все возможное, чтобы полностью подготовиться к началу чемпионата", - цитирует Гаджиева sport24.az.

26-летний защитник также рассказал о целях команды после неудачи с участием в еврокубках.

"Конечно, несмотря на то что в прошлом сезоне мы завоевали путевку в еврокубки, невозможность выступить там стала разочарованием для всех нас. Но мы не можем продолжать жить этим. Нужно оставить все позади и постараться показать в новом сезоне более сильный "Туран Товуз". Как всегда, наша цель - бороться за высокие места, и мы продолжим эту борьбу до конца сезона", - сказал футболист.

Гаджиев отметил, что счастлив в товузском клубе, несмотря на интерес со стороны других команд.

"Я уже много лет выступаю за эту команду и чувствую себя здесь счастливым. У меня были предложения и от других клубов. Однако мой контракт с "Туран Товузом" рассчитан еще на один год. Сейчас все мое внимание сосредоточено на команде. Постараемся добиться результатов, которые порадуют наших болельщиков в новом сезоне", - добавил он.