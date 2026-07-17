Юсиф Иманов: "Моя главная цель - вернуться в сборную"

Перешедший в "Имишли" голкипер Юсиф Иманов намерен успешно проявить себя в новой команде и получить вызов в сборную Азербайджана.
Футболист заявил, что клуб рассчитывает бороться за высокие места в новом сезоне.
"Наша цель как клуба - бороться за верхние позиции. У нас отличный коллектив и тренеры высокого уровня. Верю, что мы покажем хорошие результаты. Я тоже постараюсь принести команде максимальную пользу. Моя главная цель - хорошо играть здесь и получить приглашение в сборную", - цитирует Иманова report.az.
По словам голкипера, "Имишли" пытался подписать его еще год назад.
"Мы вели переговоры и в прошлом году. Но тогда я хотел попробовать себя за границей, поэтому переход не состоялся. Значит, суждено было случиться в этом году. Я рад, что трансфер состоялся, и сделаю все возможное, чтобы помочь команде", - сказал он.
Иманов также подтвердил, что обсуждал продолжение сотрудничества с "Кяпазом", за который выступал в прошлом сезоне.
"У нас были переговоры с клубом. Однако у нового главного тренера были свои планы, поэтому мы решили расстаться", - добавил вратарь.
Иманов подписал с "Имишли" контракт по схеме "2+1". Ранее он также выступал за "Сабах" и косовскую "Малишеву".