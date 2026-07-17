Юсиф Иманов: "Моя главная цель - вернуться в сборную"

Перешедший в "Имишли" голкипер Юсиф Иманов намерен успешно проявить себя в новой команде и получить вызов в сборную Азербайджана.

Футболист заявил, что клуб рассчитывает бороться за высокие места в новом сезоне.

"Наша цель как клуба - бороться за верхние позиции. У нас отличный коллектив и тренеры высокого уровня. Верю, что мы покажем хорошие результаты. Я тоже постараюсь принести команде максимальную пользу. Моя главная цель - хорошо играть здесь и получить приглашение в сборную", - цитирует Иманова report.az.

По словам голкипера, "Имишли" пытался подписать его еще год назад.

"Мы вели переговоры и в прошлом году. Но тогда я хотел попробовать себя за границей, поэтому переход не состоялся. Значит, суждено было случиться в этом году. Я рад, что трансфер состоялся, и сделаю все возможное, чтобы помочь команде", - сказал он.

Иманов также подтвердил, что обсуждал продолжение сотрудничества с "Кяпазом", за который выступал в прошлом сезоне.

"У нас были переговоры с клубом. Однако у нового главного тренера были свои планы, поэтому мы решили расстаться", - добавил вратарь.

Иманов подписал с "Имишли" контракт по схеме "2+1". Ранее он также выступал за "Сабах" и косовскую "Малишеву".