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Исторический старт азербайджанских клубов в еврокубках – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Азербайджанский футбол
Обзор
17 Июля 2026 13:31
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Исторический старт азербайджанских клубов в еврокубках – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Азербайджанские футбольные клубы установили историческое достижение в еврокубках.

Как сообщает İdman.Biz, впервые все три представителя страны, стартовавшие в первом квалификационном раунде турниров УЕФА, одержали победы как в первых, так и в ответных матчах.

Напомним, чемпион страны "Сабах" в Лиге чемпионов дважды обыграл валлийский "Нью-Сейнтс". Бакинцы победили дома со счетом 2:0, а затем оказались сильнее соперника на выезде — 2:1.

"Карабах", выступающий в Лиге Европы, не оставил шансов исландскому "Вестри". Команда Гурбана Гурбанова выиграла оба матча с одинаковым счетом 3:0. "Зиря" в Лиге конференций также одержал две крупные победы. Подопечные Рашада Садыхова дважды разгромили грузинское "Торпедо" - 3:0 в Баку и 3:0 в Кутаиси.

Таким образом, три азербайджанских клуба провели в первом квалификационном раунде шесть матчей, одержали шесть побед и забили 16 мячей, пропустив лишь один. Ближайший подобный случай был зафиксирован в сезоне-2017/18. Тогда с первого квалификационного раунда стартовали два азербайджанских клуба, и оба выиграли по две встречи.

"Зиря" победил люксембургский "Дифферданж" со счетом 2:0 и 2:1. Бакинский "Интер" дважды оказался сильнее сербской "Младости": 3:0 на выезде и 2:0 дома.

Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов "Сабах" встретится с финским КуПС. Первый матч пройдет 21 июля в Баку, ответный — 28 июля в Финляндии.

Соперником "Карабаха" в Лиге Европы станет болгарский ЦСКА София. "Зиря" в Лиге конференций сыграет с эстонским "Пайде".

На этой же стадии борьбу в Лиге конференций начнет "Нефтчи". Первым соперником столичного клуба станет минское "Динамо", которое в предыдущем раунде прошло северомакедонский "Силекс".

Матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы и Лиги конференций состоятся 23 и 30 июля.

Теймур Тушиев
İdman.Biz
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