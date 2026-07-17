Экс-чемпион Азербайджана может вернуться в Премьер-лигу

Бывший полузащитник футбольного клуба "Нефтчи" Мамаду Кане близок к возвращению в чемпионат Азербайджана.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sport24.az, 29-летний гвинейский футболист согласовал с "Араз-Нахчываном" все основные условия перехода.
Если не возникнет непредвиденных обстоятельств, стороны подпишут контракт по схеме "1+1".
Кане на протяжении нескольких лет выступал в чемпионате Азербайджана. В 2021 году он стал чемпионом страны в составе "Нефтчи" и считался одним из ведущих игроков команды.
Официальное объявление о трансфере ожидается в ближайшие дни.