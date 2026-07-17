Скорость "Пайде" и опыт минского "Динамо": что за соперники достались "Зиря" и "Нефтчи" – ОБЗОР İDMAN.BIZ

Азербайджанские футбольные клубы “Зиря” и “Нефтчи” наверняка уже вовсю начали подготовку ко второму квалификационному раунда Лиги конференций, где им уде известны соперники.

Команда Рашада Садыхова встретится с эстонским "Пайде", а соперником "нефтяников" станет минское "Динамо". Первые матчи состоятся 23 июля, ответные — 30 июля. "Зиря" начнет противостояние на выезде, а "Нефтчи" проведет первую встречу дома. Кстати, свои домашние матчи минчане из-за санкций со стороны УЕФА проводят в Болгарии.

İdman.Biz попробовал поближе познакомиться с каждым из будущих соперников азербайджанских клубов во втором раунде квалификации Лиги конференций.

"Пайде": молодой клуб с быстрыми игроками

"Пайде" был основан в 2004 году и уже через пять лет вышел в высший дивизион чемпионата Эстонии. Главными достижениями клуба являются победа в Кубке страны в 2022 году и завоевание национального Суперкубка годом позже.

В первом квалификационном раунде Лиги конференций эстонцы прошли литовский "Хегельманн". Первый матч завершился вничью — 1:1, а в ответной встрече "Пайде" уверенно победил со счетом 3:0. Голы забили Па Моду Сона, Абдурахман Бадамоси и Кристофер Пихт.

Состав команды представляет собой сочетание опытных эстонских футболистов и молодых легионеров. Среди наиболее известных игроков — выступавшие за сборную Эстонии Анри Аниер, Хенрик Оямаа, Сийм Лутс, Мартин Миллер и Никита Баранов.

Особое внимание стоит обратить на молодых африканских футболистов. Бадамоси отличился в обоих матчах против "Хегельманна", а Сона добавляет команде скорость при переходе из обороны в атаку. Опасен в штрафной и Пихт, который способен воспользоваться свободным пространством и хорошо действует при завершении атак.

"Пайде" предпочитает быстро доставлять мяч вперед и не затягивать с развитием наступления. Эстонцы активно используют фланги и длинные передачи, однако при этом не всегда надежно действуют в обороне.

Клуб уже имеет опыт успешных выступлений в квалификации еврокубков. В 2022 году "Пайде" прошел тбилисское "Динамо" и "Арарат-Армению", а два года спустя выбил исландский "Стьярнан", разгромив его дома со счетом 4:0 после гостевого поражения — 1:2.

Минское "Динамо": традиции и тяжелый первый раунд

Минское "Динамо" обладает значительно более богатой историей. Клуб был основан в 1927 году, а его главным достижением остается победа в чемпионате СССР в 1982-м.

После обретения Беларусью независимости "Динамо" девять раз становилось чемпионом страны. Последние два титула были завоеваны в 2023 и 2024 годах. В сезоне-2024/25 минчане также выступили на общем этапе Лиги конференций.

Путь во второй квалификационный раунд нынешнего турнира получился для белорусской команды непростым. В первой встрече с северомакедонским "Силексом" минчане уступили со счетом 0:1.

В ответном матче Евгений Малашевич быстро восстановил равенство по сумме двух встреч. Больше голов команды не забили, а судьба противостояния решилась в серии пенальти, где "Динамо" победило — 6:5.

Команда Александра Шагойко старается играть компактно и быстро переходить в атаку после отбора мяча. Одним из самых опытных футболистов является капитан Роман Бегунов. В центре поля важную роль выполняет Александр Селява, отвечающий за баланс между обороной и атакой.

Главная угроза впереди исходит от легионера из Кыргызстана Гулжигита Алыкулова и Малашевича. Алыкулов выделяется скоростью и умением обыгрывать соперников один в один, а Малашевич способен действовать на разных позициях и подключаться к завершению атак. В центре нападения могут появиться физически мощный Мустафа Джиме и игрок сборной Беларуси армянского происхождения Карэн Варданян. Вопрос приезда в Баку последнего наверняка будет обсуждаться в клубе, хотя Азербайджан, как известно, гарантирует безопасность всем спортсменам, приезжающим в страну.

Преимуществом минского клуба является игровой тонус. Чемпионат Беларуси проводится по системе "весна – осень", поэтому команда уже набрала форму и регулярно проводит официальные матчи. При этом встречи с "Силексом" показали, что минчанам не всегда легко дается позиционное нападение. За 210 минут против северомакедонского клуба "Динамо" забило только один мяч с игры.

Таким образом, "Зиря" встретится с молодой и быстрой командой, способной опасно действовать в переходных фазах. "Нефтчи" предстоит сыграть с более опытным соперником, который обладает европейской практикой, находится в игровом ритме и умеет добиваться результата даже в сложных матчах.