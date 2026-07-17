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Стало известно время начала матчей "Карабаха" и "ЦСКА"

Азербайджанский футбол
Новости
17 Июля 2026 17:56
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Стало известно время начала матчей "Карабаха" и "ЦСКА"

Определено время начала матчей "Карабаха" и болгарского "ЦСКА" во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), первая встреча состоится 23 июля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:00.

Ответный матч пройдет 30 июля на Национальном стадионе "Васил Левски" в Софии. Начало встречи - в 22:00 по бакинскому времени.

В первом квалификационном раунде "Карабах" дважды победил исландский "Вестри" со счетом 3:0 и вышел в следующую стадию турнира.

İdman.Biz
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