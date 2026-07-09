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Экс-игрок "Реала" Филипе Кандиду назначен главным тренером "Сумгайыта" - ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
9 Июля 2026 19:28
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Экс-игрок "Реала" Филипе Кандиду назначен главным тренером "Сумгайыта" - ФОТО

Стало известно имя нового главного тренера футбольного клуба "Сумгайыт".

Клуб подписал однолетний контракт с португальским специалистом Филипе Кандиду, сообщает İdman.Biz.

Сегодня в офисе ПО "Азерикимья" (учредитель и главный спонсор клуба) генеральный директор организации и председатель Наблюдательного совета клуба Элнур Мамедли принял нового главного тренера. Председатель вручил португальскому специалисту памятные подарки и пожелал успехов в работе в предстоящем сезоне.

Филипе Кандидо уже ознакомился с инфраструктурой клуба. Португальскому специалисту представили Сумгайытский городской стадион имени Мехди Гусейнзаде и поля учебно-тренировочного центра SOCAR Polymer.

İdman.Biz
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