Экс-игрок "Реала" Филипе Кандиду назначен главным тренером "Сумгайыта" - ФОТО

Стало известно имя нового главного тренера футбольного клуба "Сумгайыт".

Клуб подписал однолетний контракт с португальским специалистом Филипе Кандиду, сообщает İdman.Biz.

Сегодня в офисе ПО "Азерикимья" (учредитель и главный спонсор клуба) генеральный директор организации и председатель Наблюдательного совета клуба Элнур Мамедли принял нового главного тренера. Председатель вручил португальскому специалисту памятные подарки и пожелал успехов в работе в предстоящем сезоне.

Филипе Кандидо уже ознакомился с инфраструктурой клуба. Португальскому специалисту представили Сумгайытский городской стадион имени Мехди Гусейнзаде и поля учебно-тренировочного центра SOCAR Polymer.