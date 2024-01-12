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Футболист "Браги": "Лига Европы - новая миссия, которая начнется с "Карабаха"

Азербайджанский футбол
Новости
12 Января 2024 10:02
Футболист "Браги": "Лига Европы - новая миссия, которая начнется с "Карабаха"

«Хотя мы хорошо выступили в некоторых играх, нам не удалось добиться желаемых результатов. Это футбол, и ожидалось, что данный этап пройдут опытные команды».

Как сообщает İdman.biz, об этом, комментируя неудачное выступление "Браги" в групповом турнире Лиги Чемпионов, заявил Жоау Моутинью, полузащитник "Браги", которая является соперником "Карабаха" в плей-офф Лиги Европы.

Чемпион Европы и победитель Лиги чемпионов подчеркнул, что главной целью теперь является хорошее выступление в Лиге Европы: «Главное, чтобы мы сохранили «Брагу» на европейской арене. Лига Европы - новая миссия, которая начнется с «Карабаха». Мы знаем, что на пути к финалу есть команды-лидеры. Но наша цель большая, и мы можем бороться за титул. Нам нужно быть осторожными, потому что футбол полон неожиданных результатов».

Отметим, что игры между «Карабахом» и «Брагой» пройдут 15 и 22 февраля.

Эмин Ага

İdman.biz

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