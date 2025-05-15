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Эльвин Мамедов останется в "Сабаиле" еще на год

Азербайджанский футбол
Новости
15 Мая 2025 12:07
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Эльвин Мамедов останется в "Сабаиле" еще на год

«Сабаил», вылетевший из Премьер-лиги Азербайджана по футболу, уже строит планы на новый сезон.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Futbolxeber.az, в ближайшее время состоится встреча руководства клуба с главным спонсором ASCO.

Именно на этой встрече будут прояснены многие вопросы. Если ASCO выделит клубу бюджет на новый сезон, «Сабаил» в следующем году поборется за чемпионство в Первой лиге.

Руководство клуба уже приступило к работе над новым сезоном. Достигнута договоренность с главным тренером Эльвином Мамедовым, который продолжит тренировать «Сабаил» в предстоящем сезоне. Контракт будет оформлен после окончания сезона.

İdman.biz

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