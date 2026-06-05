"Карван-Евлах" расстался с двумя легионерами

Футбольный клуб "Карван-Евлах" продолжает кадровые изменения после вылета из Мисли Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ФК "Карван-Евлах", клуб расстался с полузащитником Гави Томпсоном и нападающим Джоем Слейдом Микелсом.

Контракт 26-летнего нигерийского полузащитника Томпсона истек и не был продлен. В завершившемся сезоне он провел 33 матча и забил два мяча.

Также клуб не стал продлевать соглашение с 30-летним нападающим сборной Руанды Джоем Слейдом Микелсом.

В сезоне-2025/26 форвард сыграл 19 матчей за "Карван-Евлах" и забил пять голов.

Напомним, что ранее евлахский клуб объявил об уходе Кайла Спенса и Педру Матеуша.

В следующем сезоне "Карван-Евлах" будет выступать в Первой лиге Азербайджана.