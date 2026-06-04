Эльмар Бахшиев оценил значение матчей сборной Азербайджана с Мальтой и Сан-Марино

Бывший главный тренер "Араз-Нахчывана" Эльмар Бахшиев поделился ожиданиями от товарищеских матчей сборной Азербайджана против Мальты и Сан-Марино.

"Каждый матч крайне полезен для национальной команды и играет важную роль не только с точки зрения результата, но и в плане общего развития коллектива. Во время товарищеских встреч укрепляется взаимодействие между линиями, улучшается тактическое взаимопонимание, а игровой стиль команды получает дальнейшее развитие. Кроме того, такие матчи дают тренерскому штабу важный материал для анализа", - приводит слова Бахшиева sport24.az.

По его мнению, в подобных встречах тренеры получают возможность более точно оценить индивидуальные качества футболистов, их физическую готовность, тактическую дисциплину и способность адаптироваться к командной игре.

Специалист также отметил, что вызов в сборную футболистов, регулярно выступающих в чемпионате, является естественным процессом, а конкуренция внутри команды положительно влияет на ее общий уровень.

"Окончательное решение всегда остается за главным тренером. Именно он, учитывая форму игроков, их тактическое соответствие и особенности соперника, определяет оптимальный состав. При этом нынешний состав сборной можно назвать сбалансированным и конкурентоспособным", - подчеркнул Бахшиев.

Напомним, что матч со сборной Мальты состоится 5 июня, а встреча с Сан-Марино пройдет 9 июня. Обе игры начнутся в 22:00 по бакинскому времени на стадионе "Халадаш" в венгерском Сомбатхее.