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"Шафа" подписал футболиста "Сабаха"

Азербайджанский футбол
Новости
4 Июня 2026 10:43
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"Шафа" подписал футболиста "Сабаха"

Футбольный клуб "Шафа" продолжает комплектование состава перед новым сезоном и оформила очередной трансфер.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на futbolinfo.az, столичный клуб подписал контракт с полузащитником Рауфом Рустамли.

Стороны заключили соглашение сроком на три года.

Минувший сезон футболист провел в составе "Карван-Евлаха", который занял последнее место в Премьер-лиге Азербайджана и вылетел в Первую лигу.

Ранее сам Рустамли заявлял, что после завершения аренды вернулся в "Сабах", которому принадлежат права на игрока.

Отметим, что в последние дни появилась информация о переговорах "Шафа" с рядом футболистов. При этом клуб пока официально не объявил ни имя нового главного тренера, ни кадровые решения по составу.

İdman.Biz
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