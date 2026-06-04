Экс-вратарь "Араз-Нахчывана": "Были попытки навредить моей репутации"

Бывший голкипер "Араз-Нахчывана" Кристиан Аврам заявил, что за время выступления в Азербайджане сталкивался с попытками нанести ущерб его репутации.

"В футболе бывают моменты, которые не всегда можно полностью объяснить публично. Иногда какие-то высказывания могут быть неправильно истолкованы или задеть чье-то самолюбие. Был период, когда обо мне распространяли негативные мнения и пытались навредить той положительной репутации, которую я заслужил в этой стране. Думаю, люди понимают, о чем идет речь. В некоторых случаях меня пытались представить в негативном свете, но ложная информация не может изменить реальность. Публикации в прессе не определяют, кто я такой", - цитирует Аврама futbolinfo.az

Молдавский вратарь также поблагодарил "Араз-Нахчыван" за время, проведенное в клубе.

"Прежде всего хочу поблагодарить клуб, партнеров по команде, тренерский штаб и болельщиков. По окончании сезона мой контракт истек, и я решил, что для моего будущего это правильный шаг. При этом я не исключаю возвращения в "Араз-Нахчыван" в будущем. Никогда не знаешь, что принесет завтрашний день", - отметил футболист.

Аврам подчеркнул, что считает период выступления за клуб успешным. По его словам, третье место в Премьер-лиге и первая в истории клуба путевка в еврокубки стали важной частью его карьеры.

Голкипер также рассказал о своих дальнейших планах. Он отметил, что хочет стать частью амбициозного проекта и готов рассматривать предложения из разных стран и чемпионатов.

"Я с большим уважением отношусь к азербайджанскому футболу и не исключаю возвращения в будущем. Если поступит интересное предложение от другого азербайджанского клуба, обязательно его рассмотрю", - сказал Аврам.