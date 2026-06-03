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"Карабах" отказался от экс-вратаря "Атлетико"

Азербайджанский футбол
Новости
3 Июня 2026 23:19
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"Карабах" отказался от экс-вратаря "Атлетико"

Бывший вратарь мадридского "Атлетико" и сборной Румынии Хорациу Молдован мог продолжить карьеру в Азербайджане.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на futbolinfo.az, агент футболиста предложил услуги голкипера агдамскому "Карабаху".

По информации источника, представители игрока провели переговоры с азербайджанским клубом и сообщили о готовности Молдована выступать в чемпионате Азербайджана.

Однако руководство "Карабаха" отказалось от этого варианта. Причиной такого решения стало наличие в составе двух вратарей - Фабиана Бунтича и Матеуша Кохальски.

Напомним, Хорациу Молдован перешел в "Атлетико" в 2024 году. После этого он на правах аренды выступал за "Сассуоло", а затем за "Овьедо".

İdman.Biz
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