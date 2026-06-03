"Сабах" близок к подписанию защитника из ЮАР

Бакинский "Сабах" в ближайшее время может усилить состав южноафриканским защитником Эйденом Маккарти.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на iDiski Times, азербайджанский клуб уже достиг договоренности с 22-летним центральным защитником, выступающим за "Кайзер Чифс".

По информации источника, в ближайшее время футболист должен прибыть в Баку для завершения трансфера и подписания контракта. Ожидается, что соглашение будет рассчитано на три года с возможностью продления еще на один сезон.

Руководство "Сабаха" рассматривает Маккарти как усиление оборонительной линии команды перед новым сезоном и выступлением в еврокубках.

В минувшем сезоне защитник провел 31 матч за "Кайзер Чифс" во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.