Кахабер Цхададзе отказался от защитника "Габалы"

Защитник "Габалы" Мурад Мусаев продолжит карьеру в "Шафа".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на futbolinfo.az, главный тренер габалинского клуба Кахабер Цхададзе не рассчитывает на футболиста в новом сезоне и не захотел видеть его в своей команде.

После ухода из "Габалы" Мусаев подписал контракт с "Шафа". Соглашение рассчитано на три года.

По информации источника, ежемесячная зарплата игрока составит 6500 долларов США (около 11 тыс. манатов).

Ожидается, что в ближайшее время "Шафа" официально объявит о трансфере футболиста.