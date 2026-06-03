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"Шахдаг Гусар" назначил спортивного директора

Азербайджанский футбол
Новости
3 Июня 2026 18:06
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"Шахдаг Гусар" назначил спортивного директора

В клубе Первой лиги Азербайджана "Шахдаг Гусар" состоялось новое назначение.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба, спортивным директором команды стал Мухаммед Бадалбейли.

Специалист является воспитанником "Нефтчи" и в разные годы становился чемпионом Азербайджана во всех возрастных категориях.

За время игровой карьеры Бадалбейли выступал за МОИК, "Нефтчалу", "Гарадаг Локбатан", "Шушу", "Локомотив" и "Бина". После победы в Первой лиге в составе "Нефтчалы" он перешел в клуб Премьер-лиги АЗАЛ.

Футболист также выступал за турецкие клубы "Тюрк Бирликспор" и "Бингёльспор".

Тренерскую карьеру Бадалбейли начал в детском футбольном клубе Leon, а затем работал с командами U-17 и U-19 Академии "Карабаха".

İdman.Biz
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