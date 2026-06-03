"Туран Товуз" не первый: как азербайджанские клубы лишались еврокубков – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Одна из главных тем азербайджанского футбола сегодня – отстранение "Туран Товуза" от участия в Лиге конференций в предстоящем сезоне. Такое решение УЕФА приняла в связи с тем, что в 2019 году семь футболистов команды, выступавшей тогда в Первом дивизионе, были замешены в скандале с договорными матчами и впоследствии получили пожизненный запрет на любую деятельность, связанную с футболом.

Отметим, что это не первый случай, когда УЕФА применяет санкции в отношении азербайджанских клубов и даже национальной ассоциации. Однако ранее это происходило по иным причинам.

В начале 2000-х годов азербайджанский футбол переживал один из самых сложных периодов своей истории. Тогда между клубами и Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана (АФФА) разгорелся серьезный продолжительный конфликт. В 2002 году десять из одиннадцати команд снялись с чемпионата страны, так и не завершив сезон. Футбол в Азербайджане фактически оказался парализован. В 2003 году по решению ФИФА и УЕФА членство АФФА было приостановлено. Более того, азербайджанским клубам и национальной сборной запретили участвовать во всех международных соревнованиях под эгидой этих организаций. Однако уже через месяц после выполнения требований ФИФА и УЕФА санкции были сняты.

Что касается дисквалификации футболистов, связанной с договорными матчами в Первом дивизионе, то в 2019 году наказание коснулось 28 человек. Из них 25 были футболистами: 17 представляли "Агсу", семь – "Туран Товуз", еще один выступал за "Зиря-2".

К слову, именно "Зиря" может заменить "Туран Товуз" в Лиге конференций в сезоне 2026/2027. Интересно, что и сам "Зиря" однажды лишился возможности выступить в еврокубках. В 2016 году клуб стал серебряным призером Премьер-лиги Азербайджана, однако не смог получить лицензию УЕФА из-за несоответствия так называемому "правилу трехлетнего членства". Согласно этому требованию, клуб должен непрерывно состоять в национальной футбольной ассоциации не менее трех лет. Поскольку "Зиря" был основан только в 2014 году, ему отказали в лицензии. Спустя год клуб добился пересмотра ситуации: в УЕФА была подана апелляция, после чего "Зиря" получил право на лицензирование и уже в сезоне-2017/2018 дебютировала в Лиге Европы.

Еще один случай санкций со стороны УЕФА в отношении азербайджанского клуба произошел в 2015 году. Тогда "Интер Баку" (ныне – "Шамахы") был отстранен от участия в еврокубках на три сезона – 2016/17, 2017/18 и 2018/19 – из-за финансовых нарушений и наличия непогашенных долгов.

Таким образом, подобные решения УЕФА в отношении азербайджанских клубов не являются для страны новыми. Однако ситуация с "Туран Товузом" все же стала прецедентной из-за характера и обстоятельств дела. Остается надеяться, что этот случай останется исключением, а в дальнейшем азербайджанские клубы будут попадать в европейские турниры и привлекать внимание исключительно своими результатами на футбольном поле.