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УЕФА сохранит место "Туран Товуза" в Лиге конференций до решения CAS

Азербайджанский футбол
Новости
3 Июня 2026 16:39
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УЕФА сохранит место "Туран Товуза" в Лиге конференций до решения CAS

"Туран Товуз" сохранит за собой место в Лиге конференций до вынесения окончательного решения Спортивным арбитражным судом (CAS).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана, клуб имеет право обжаловать решение Апелляционного органа УЕФА от 2 июня 2026 года об отстранении от участия в Лиге конференций сезона-2026/2027.

До вынесения вердикта CAS место, предусмотренное для "Туран Товуза" в еврокубках, останется зарезервированным за товузским клубом.

Таким образом, вопрос о возможной замене представителя Азербайджана в Лиге конференций пока остается открытым.

Только после решения CAS будут определены дальнейшие шаги и окончательный состав участников еврокубков от Азербайджана.

Напомним, что "Туран Товуз" занял третье место в Премьер-лиге Азербайджана и по спортивному принципу завоевал путевку в Лигу конференций.

İdman.Biz
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