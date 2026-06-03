Почему УЕФА может не допускать "Туран Товуз" в еврокубки вплоть до 2029 года? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Решение УЕФА о недопуске "Туран Товуза" к выступлению в Лиге конференций сезона 2026/27 вызвало главный вопрос: идет ли речь только об одном сезоне или клуб может столкнуться с аналогичной проблемой и в последующие годы?

Как передает İdman.Biz, согласно регламенту Лиги конференций УЕФА сезона 2026/2027, клуб для допуска к турниру должен подтвердить, что он сам, а также его игроки и официальные лица не были прямо или косвенно вовлечены в деятельность, направленную на организацию договорных матчей или влияние на исход встречи на национальном либо международном уровне.

Ключевой момент заключается в сроках. В статье 4.01 регламента указано, что для еврокубкового сезона 2026/27 УЕФА проверяет период начиная с 1 марта 2016 года. Это связано с тем, что регламент сезона 2026/2027 вступил в силу 1 марта 2026 года, а проверочный период составляет десять лет.

Именно поэтому история 2019 года, когда футболисты "Туран Товуза" были уличены в участии в договорных матчах, попадает в этот промежуток. На этом основании УЕФА и признал клуб не имеющим права участвовать в Лиге конференций сезона 2026/2027.

При этом важно понимать: речь не идет об автоматическом 10-летнем бане. В прошлом УЕФА действительно дисквалифицировал некоторые клубы из Черногории и Албании сразу на десять лет за участие в договорных матчах.

Однако в статье 4.02 регламента говорится, что недопуск по подобным основаниям действует только на один футбольный сезон. То есть нынешнее решение УЕФА касается конкретно сезона 2026/2027.

Проблема для "Туран Товуза" заключается в другом: эпизод 2019 года не исчезает из проверочного периода сразу после одного сезона. Если в последующих регламентах УЕФА сохранит тот же принцип 10-летнего периода, то в сезоне 2027/2028 проверка может охватывать события с 1 марта 2017 года, в сезоне 2028/2029 - с 1 марта 2018 года, а в сезоне 2029/2030 - с 1 марта 2019 года.

Проще говоря, нынешний недопуск "Туран Товуза" не является 10-летней дисквалификацией. Но если клуб в ближайшие сезоны вновь завоюет путевку в еврокубки, УЕФА сможет снова рассмотреть вопрос его допуска по тому же критерию, пока дело 2019 года остается внутри 10-летнего периода проверки.

В регламенте есть и еще одна важная деталь. УЕФА может учитывать решения национальных или международных спортивных органов, арбитражей и судов, но не обязан полностью следовать им. Это означает, что прежнее решение АФФА по делу 2019 года может быть одним из оснований для позиции УЕФА, однако европейский футбольный орган принимает собственное решение о допуске клуба.

Впрочем, есть факт, который может сыграть и на руку товузскому клубу в ближайшие годы. Европейский футбольный союз может допустить клуб, если будет убежден, что прежнее решение по тем же фактам уже фактически помешало клубу участвовать в еврокубках.

Таким образом, даже если "Туран Товуз" в ближайшие годы вновь завоюет путевку в еврокубки по спортивному принципу, вопрос участия клуба в турнирах УЕФА может оставаться открытым, поскольку дело 2019 года все еще попадает в 10-летний период проверки, предусмотренный регламентом организации.