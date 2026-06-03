Скончался бывший нападающий "Карабаха"

Бывший нападающий "Карабаха" Джаба Двали скончался в возрасте 41 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на CrystalSport, причиной смерти экс-футболиста стал сердечный приступ.

Грузинский форвард выступал за "Карабах" в 2014 году. За агдамский клуб он провел пять матчей.

В разные годы Двали также защищал цвета грузинских клубов "Динамо" (Тбилиси) и "Зестафони".

Кроме того, нападающий один раз выходил на поле в составе сборной Грузии.

Редакция İdman.Biz выражает соболезнования родным и близким Джабы Двали.