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Матеуш Кохальски и Абдулла Зубир вошли в число лучших в Лиге чемпионов УЕФА

Азербайджанский футбол
Новости
2 Июня 2026 22:52
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Матеуш Кохальски и Абдулла Зубир вошли в число лучших в Лиге чемпионов УЕФА

Футболисты "Карабаха" Матеуш Кохальски и Абдулла Зубир вошли в число лучших игроков сезона в Лиге чемпионов УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба, об этом свидетельствуют данные итогового статистического отчета УЕФА FedEx Performance Zone, опубликованного по завершении сезона-2025/2026.

Согласно отчету, вратарь агдамцев Матеуш Кохальски занял 4-е место в списке голкиперов, совершивших наибольшее количество сейвов на турнире. Польский страж ворот отметился 45 спасениями, уступив по этому показателю лишь Никите Хайкину, Тибо Куртуа и Угурджану Чакыру.

В свою очередь, французский нападающий "Карабаха" Абдулла Зубир вышел победителем из единоборств на чужой трети поля 14 раз. Хавбек разделил 2-е место в этой номинации, пропустив вперед только звездного игрока "ПСЖ" Витинью.

Напомним, что в сезоне-2025/2026 "Карабах" дошел до раунда плей-офф Лиги чемпионов, где по сумме двух встреч уступил английскому "Ньюкасл Юнайтед" (1:6, 2:3).

İdman.Biz
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