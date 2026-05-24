"Сабах" узнал всех возможных соперников в квалификации Лиги чемпионов

24 Мая 2026 11:46
Футбольный клуб "Сабах" узнал всех возможных соперников по первому квалификационному раунду Лиги чемпионов сезона-2026/27.

Как сообщает İdman.Biz, чемпион Азербайджана будет находиться в числе несеяных команд при жеребьевке стартового этапа турнира.

Последним потенциальным соперником бакинского клуба стал "Нью-Сейнтс" (Уэльс).

Согласно текущей раскладке посева, потенциальными соперниками бакинского клуба являются 14 сеяных команд: "Шэмрок Роверс" (Ирландия), КуПС (Финляндия), "Дрита" (Косово), "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар), "Борац" (Босния и Герцеговина), "Викингур" (Исландия), "Кайрат" (Казахстан), "Университатя Крайова" (Румыния), РФШ "Рига" (Латвия), КИ "Клаксвик" (Фарерские острова), "Флора" (Эстония), "Ларн" (Северная Ирландия), "Петрокуб" (Молдова) и "Нью-Сейнтс" (Уэльс).

Отметим, что перед жеребьевкой UEFA может разделить клубы первого квалификационного раунда на несколько групп, из-за чего фактический список возможных соперников "Сабаха" станет уже.

Жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов состоится 16 июня. Первые матчи пройдут 7-8 июля, ответные встречи - 14-15 июля.

İdman.Biz
