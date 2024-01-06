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Эртугрул Саглам отказался от сборной Азербайджана

Азербайджанский футбол
Новости
6 Января 2024 23:22
Эртугрул Саглам отказался от сборной Азербайджана

Турецкий специалист Эртугрул Саглам не принял предложение, полученное от сборной Азербайджана.

Как сообщает Idman.biz, об этом 54-летний тренер сделал публикацию в аккаунте "Х".

Саглам, который в настоящее время является главным тренером «Коджаелиспора», рассказал, что получил предложение от сборной Азербайджана 2 недели назад, но не принял его: «Бешикташ» всегда занимает особое место в моем сердце. В настоящее время мы движемся к тем целям, которые поставили перед собой в «Коджаелиспоре». Две недели назад тот же процесс произошел со сборной Азербайджана. Спасибо за внимание, доброту и красивые сообщения».

Отметим, что Эртугрул Саглам возглавляет «Коджаелиспор» с 2023 года. Команда занимает 2-е место в 1-й лиге Турции. В сезоне 2009/2010 Саглам завоевал титул чемпиона Турции с «Бурсаспором».

İdman.biz

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