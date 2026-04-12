12 Апреля 2026
Игрок сборной Азербайджана: "После ухода Сантуша со мной никто не связывался"

12 Апреля 2026 15:22
Защитник албанского клуба "Эгнатия" и сборной Азербайджана Замиг Алиев высказался о своей форме и отсутствии вызова в национальную команду.

Как сообщает İdman.Biz, футболист отметил, что вернул себе место в основном составе клуба и стабильно выступает во втором круге.

"Здесь я только в первом круге этого сезона играл меньше. Слава Богу, сейчас снова вернул себе место в основном составе, как и раньше", - цитирует слова Алиева sportal.az.

Говоря о сборной, защитник подчеркнул, что не получал контакта от тренерского штаба после ухода Фернанду Сантуша.

"В последний раз со мной связывались во времена Фернанду Сантуша. После этого со мной никто не связывался", - отметил он.

Алиев добавил, что продолжает сосредотачиваться на выступлениях за клуб и надеется вернуться в сборную при стабильной игре.

"Каждый футболист хочет играть за сборную. Я не исключение. Но решение принимаю не я. Я сосредоточен на своей игре и уважаю любое решение тренера", - подчеркнул защитник.

Также футболист оценил шансы "Эгнатии" в чемпионской гонке, отметив, что команда намерена бороться за титул до конца сезона.

İdman.Biz
