Эмин Махмудов: "Несмотря на боли после операции, вышел на поле"

Капитан "Нефтчи" Эмин Махмудов прокомментировал свое состояние после травмы и победу команды в 27-м туре Премьер-лиги по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, полузащитник отметил, что прошел лечение в Сербии и перенес небольшую операцию.

"Я отправился в Сербию на лечение и там перенес легкую операцию. Смог провести с командой всего пару тренировок. Несмотря на боли после операции, слава Богу, чувствую себя лучше, вышел на поле и помог команде", - заявил Махмудов журналистам.

Говоря об игре, капитан подчеркнул, что команда создала множество моментов, но не сумела реализовать их из-за нехватки хладнокровия.

"Каждый игрок старается выполнять установки тренера. И это приносит результат. Мы хотим побеждать в каждом матче и должны продолжать эту серию", - отметил он.

Также Махмудов прокомментировал тактику главного тренера Юрия Вернидуба с использованием "скрытой девятки", подчеркнув, что команда успешно адаптируется к требованиям наставника.

В заключение полузащитник отметил, что в следующем туре "Нефтчи" ждет непростой матч против "Зиря", которую он назвал одной из самых дисциплинированных команд чемпионата.