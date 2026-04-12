Судейские решения снова вызвали споры в Премьер-лиге Азербайджана - ВИДЕО

Судейские решения в матчах Премьер-лиги Азербайджана по футболу вновь стали предметом обсуждения.

Как сообщает İdman.Biz, после игр 27-го тура в центре внимания оказались спорные эпизоды с возможными пенальти.

В матче "Шамахы" - "Карабах" гости рассчитывали на назначение пенальти после того, как Торал Байрамов получил удар по лицу в штрафной площади. В другой встрече между "Сабахом" и "Зиря" гости также ожидали 11-метровый удар за падение Исы Джибриллы в штрафной.

Однако в обоих случаях арбитры не увидели нарушений и расценили эпизоды как игровые.

Отметим, что матч "Шамахы" - "Карабах" обслуживал Ингилаб Мамедов, а встречу "Сабах" - "Зиря" судил Турал Гурбанов.