"Сумгайыт" отреагировал на слухи о драке тренера с игроками

Футбольный клуб "Сумгайыт" выступил с заявлением на фоне появившейся информации о якобы произошедшей драке между главным тренером Сашей Иличем и игроками команды.

Пресс-секретарь клуба Заур Худиев сообщил İdman.Biz, что эти утверждения полностью необоснованны и не соответствуют действительности.

По его словам, между главным тренером и футболистами не было ни инцидента, ни напряженности, ни тем более физического конфликта. Он подчеркнул, что все разговоры о драке не имеют под собой никаких оснований.

Также в клубе объяснили, что отсутствие отдельных игроков в матчах связано исключительно с тактическими решениями тренерского штаба. Речь идет о стандартной ротации состава, а не о внутренних проблемах.

В "Сумгайыт" призвали болельщиков критически относиться к подобным сообщениям и ориентироваться только на официальные источники информации.