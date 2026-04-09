Академия "Карабаха" провела социальные проекты для детей

Футбольная академия "Карабаха" реализовала ряд социальных и образовательных проектов с участием детей в рамках программы УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz, клуб направил 1000 евро (1983 маната), выделенные УЕФА в рамках Юношеской лиги, на развитие молодых участников и поддержку инклюзивных инициатив.

В сотрудничестве с партнерской командой Qarabag Mechack 9030 был организован интерактивный формат с элементами робототехники. Дети из футбольных школ приняли участие в практическом воркшопе, где собирали собственные модели и тестировали их в игровой среде.

Параллельно в рамках проекта "Равные возможности" для детей с нарушениями слуха и речи были проведены месячные занятия по LEGO. Также ранее на встрече в Спортивном центре "Серхедчи" участникам были вручены клубные комплекты формы и подарки.

Отмечается, что Юношеская лига УЕФА рассматривается не только как спортивная платформа, но и как инструмент развития социальной ответственности и личностного роста молодых футболистов, и "Карабах" продолжает расширять деятельность в этом направлении.