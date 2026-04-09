Академия "Карабаха" провела социальные проекты для детей

9 Апреля 2026 14:42
Академия "Карабаха" провела социальные проекты для детей

Футбольная академия "Карабаха" реализовала ряд социальных и образовательных проектов с участием детей в рамках программы УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz, клуб направил 1000 евро (1983 маната), выделенные УЕФА в рамках Юношеской лиги, на развитие молодых участников и поддержку инклюзивных инициатив.

В сотрудничестве с партнерской командой Qarabag Mechack 9030 был организован интерактивный формат с элементами робототехники. Дети из футбольных школ приняли участие в практическом воркшопе, где собирали собственные модели и тестировали их в игровой среде.

Параллельно в рамках проекта "Равные возможности" для детей с нарушениями слуха и речи были проведены месячные занятия по LEGO. Также ранее на встрече в Спортивном центре "Серхедчи" участникам были вручены клубные комплекты формы и подарки.

Отмечается, что Юношеская лига УЕФА рассматривается не только как спортивная платформа, но и как инструмент развития социальной ответственности и личностного роста молодых футболистов, и "Карабах" продолжает расширять деятельность в этом направлении.

Новости по теме

Лерой Микельс: "Лучшего дебюта и представить было нельзя"
13:36
Азербайджанский футбол

Лерой Микельс: "Лучшего дебюта и представить было нельзя"

Форвард "Зиря" оценил старт в клубе и сборной Руанды

Футболисты "Араз-Нахчывана" упустили бонус в 100 тысяч манатов
13:16
Азербайджанский футбол

Футболисты "Араз-Нахчывана" упустили бонус в 100 тысяч манатов

Команда не удержала преимущество в матче с "Сабахом"

Казахстанские СМИ обратили внимание на судейские ошибки в Азербайджане
12:11
Азербайджанский футбол

Казахстанские СМИ обратили внимание на судейские ошибки в Азербайджане

Анализ спорных эпизодов в матчах "Туран Товуз" - "Зиря" и "Араз-Нахчыван" - "Сабах"
В Азербайджане выпущены почтовые марки к 80-летию Анатолия Банишевского
11:26
Азербайджанский футбол

В Азербайджане выпущены почтовые марки к 80-летию Анатолия Банишевского - ФОТО

Тираж юбилейного блока составил 2500 экземпляров

Женская сборная Азербайджана начала сборы в Испании
10:26
Женский футбол

Женская сборная Азербайджана начала сборы в Испании

Команда готовится к матчам отбора чемпионата мира

Салах весь матч против "ПСЖ" провел в запасе
07:12
Азербайджанский футбол

Салах весь матч против "ПСЖ" провел в запасе

Египтянин провел всю игру на скамейке запасных

Самое читаемое

Призер Олимпиады не вошел в состав сборной Азербайджана на ЧЕ по борьбе
7 Апреля 13:34
Борьба

Призер Олимпиады не вошел в состав сборной Азербайджана на ЧЕ по борьбе

Объединенный мир борьбы обнародовал предварительные заявки национальных команд
"Сабах" одержал 50-ю выездную победу в Премьер-лиге
8 Апреля 11:41
Чемпионат Азербайджана

"Сабах" одержал 50-ю выездную победу в Премьер-лиге

Юбилей пришелся на матч с "Араз-Нахчываном"

Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" уничтожил "Карван-Евлах"
6 Апреля 20:49
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" уничтожил "Карван-Евлах" - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Агдамский клуб отправили семь безответных мячей в ворота соперника

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала
00:56
Мировой футбол

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Парижане обыграли "Ливерпуль", мадридцы — "Барселону"