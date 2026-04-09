Футболисты "Араз-Нахчывана" упустили бонус в 100 тысяч манатов

9 Апреля 2026 13:16
Футболисты "Араз-Нахчывана" не смогли заработать обещанный бонус в размере 100 тысяч манатов за победу над "Сабахом".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sportinfo.az, перед матчем 26-го тура Мисли Премьер-лиги президент Нахчыванской футбольной федерации Заур Ахундов встретился с командой и пообещал выплату в случае победы.

По ходу встречи "Араз-Нахчыван" дважды выходил вперед благодаря голам Фелипе Сантоса и Хамиду Кейта, однако еще до перерыва счет стал равным. После паузы команда пропустила еще два мяча и в итоге уступила со счетом 2:4.

Таким образом, коллектив не только упустил финансовый бонус, но и не смог улучшить положение в турнирной таблице. С 39 очками "Араз-Нахчыван" занимает шестое место.

İdman.Biz
Новости по теме

Академия "Карабаха" провела социальные проекты для детей
14:42
Азербайджанский футбол

Академия "Карабаха" провела социальные проекты для детей

Средства УЕФА направлены на развитие и инклюзивные инициативы

Лерой Микельс: "Лучшего дебюта и представить было нельзя"
13:36
Азербайджанский футбол

Лерой Микельс: "Лучшего дебюта и представить было нельзя"

Форвард "Зиря" оценил старт в клубе и сборной Руанды

Казахстанские СМИ обратили внимание на судейские ошибки в Азербайджане
12:11
Азербайджанский футбол

Казахстанские СМИ обратили внимание на судейские ошибки в Азербайджане

Анализ спорных эпизодов в матчах "Туран Товуз" - "Зиря" и "Араз-Нахчыван" - "Сабах"
В Азербайджане выпущены почтовые марки к 80-летию Анатолия Банишевского
11:26
Азербайджанский футбол

В Азербайджане выпущены почтовые марки к 80-летию Анатолия Банишевского - ФОТО

Тираж юбилейного блока составил 2500 экземпляров

Женская сборная Азербайджана начала сборы в Испании
10:26
Женский футбол

Женская сборная Азербайджана начала сборы в Испании

Команда готовится к матчам отбора чемпионата мира

Салах весь матч против "ПСЖ" провел в запасе
07:12
Азербайджанский футбол

Салах весь матч против "ПСЖ" провел в запасе

Египтянин провел всю игру на скамейке запасных

Призер Олимпиады не вошел в состав сборной Азербайджана на ЧЕ по борьбе
7 Апреля 13:34
Борьба

Призер Олимпиады не вошел в состав сборной Азербайджана на ЧЕ по борьбе

Объединенный мир борьбы обнародовал предварительные заявки национальных команд
"Сабах" одержал 50-ю выездную победу в Премьер-лиге
8 Апреля 11:41
Чемпионат Азербайджана

"Сабах" одержал 50-ю выездную победу в Премьер-лиге

Юбилей пришелся на матч с "Араз-Нахчываном"

Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" уничтожил "Карван-Евлах"
6 Апреля 20:49
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" уничтожил "Карван-Евлах" - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Агдамский клуб отправили семь безответных мячей в ворота соперника

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала
00:56
Мировой футбол

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Парижане обыграли "Ливерпуль", мадридцы — "Барселону"