Футболисты "Араз-Нахчывана" упустили бонус в 100 тысяч манатов

Футболисты "Араз-Нахчывана" не смогли заработать обещанный бонус в размере 100 тысяч манатов за победу над "Сабахом".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sportinfo.az, перед матчем 26-го тура Мисли Премьер-лиги президент Нахчыванской футбольной федерации Заур Ахундов встретился с командой и пообещал выплату в случае победы.

По ходу встречи "Араз-Нахчыван" дважды выходил вперед благодаря голам Фелипе Сантоса и Хамиду Кейта, однако еще до перерыва счет стал равным. После паузы команда пропустила еще два мяча и в итоге уступила со счетом 2:4.

Таким образом, коллектив не только упустил финансовый бонус, но и не смог улучшить положение в турнирной таблице. С 39 очками "Араз-Нахчыван" занимает шестое место.