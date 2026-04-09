9 Апреля 2026 13:36
Лерой Микельс: "Лучшего дебюта и представить было нельзя"

Нападающий "Зиря" Лерой Микельс прокомментировал свой результативный дебют за сборную Руанды.

Как сообщает İdman.Biz, футболист в интервью руандийским СМИ подробно рассказал о первых матчах в национальной команде и оценил свое выступление.

"В матчах против Гренады и Эстонии мне удалось забить, и, конечно, я очень доволен таким началом. Думаю, для любого футболиста это важный момент, и в моем случае дебют получился действительно успешным. Можно сказать, что лучшего старта и представить было сложно. Теперь моя задача - продолжать работать и постараться сохранить этот уровень в следующих играх", - отметил Микельс.

Футболист также остановился на своем периоде в Азербайджане и выступлении за "Зиря", подчеркнув, что адаптация прошла без серьезных проблем и он чувствует себя частью команды.

"Зиря" - команда с амбициями, и для меня было важно с самого начала почувствовать себя здесь уверенно. Я достаточно быстро адаптировался как к игровым требованиям, так и к новой среде. Мне удалось отличиться в матче Кубка против "Туран Товуз", а также забить в игре чемпионата с "Шамахы". Конечно, хотелось бы, чтобы тот матч завершился победой, тогда эмоции были бы еще сильнее, но в целом я вижу, что команда движется в правильном направлении", - сказал нападающий.

По словам Микельса, команда сохраняет реальные шансы на решение задач в обоих турнирах сезона.

"Мы продолжаем борьбу как в чемпионате, так и в Кубке страны. У нас есть цель - добиться максимального результата в обоих турнирах, и мы будем делать все возможное, чтобы ее достичь. Как и другие команды, мы рассчитываем побороться за путевку в еврокубки, и я считаю, что у нас есть состав, который способен это сделать", - подчеркнул он.

Отметим, что Микельс перешел в "Зиря" в начале сезона из "Шамахы".

