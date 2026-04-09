В Азербайджане выпущены почтовые марки к 80-летию Анатолия Банишевского

В Азербайджане выпущены почтовые марки, посвященные 80-летию легендарного футболиста Анатолия Банишевского.

Как сообщает İdman.Biz, инициатива реализована Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана (АФФА) при поддержке ООО "Азерпочт". Новый филателистический выпуск отражает спортивное наследие одного из самых знаковых игроков в истории азербайджанского футбола.

Юбилейный выпуск включает одну почтовую марку, а также специальные почтовые открытки. Тираж почтового блока составил 2500 экземпляров, открыток - 1000.

Проект направлен на сохранение памяти о Банишевском и популяризацию его достижений среди будущих поколений.

Отметим, что Анатолий Банишевский считается одним из величайших футболистов Азербайджана XX века. В составе сборной СССР он занял четвертое место на чемпионате мира 1966 года и стал серебряным призером чемпионата Европы 1972 года.

На клубном уровне Банишевский в 1966 году завоевал бронзовые медали чемпионата СССР в составе "Нефтчи". За национальную команду он провел более 50 матчей. В 1996 году был награжден орденом "Шохрат", а в 2004-м по версии УЕФА признан лучшим футболистом Азербайджана за последние 50 лет.