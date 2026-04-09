Казахстанские спортивные медиа привлекли внимание к вопросам судейства в азербайджанском футболе, отметив влияние спорных решений на результаты чемпионата и Кубка страны.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на казахстанские издания, журналисты проанализировали ключевые эпизоды двух матчей: полуфинала Кубка Азербайджана "Туран Товуз" - "Зиря" (0:2) и игры 26-го тура Премьер-лиги "Араз-Нахчыван" - "Сабах" (2:4).

Особое внимание в материалах уделено поединку с участием капитана "Сабаха", казахстанского вратаря Стаса Покатилова. "Судейство в матче "Араз-Нахчыван" - "Сабах" было встречено местной футбольной общественностью неоднозначно. Возникли эпизоды, которые вызвали претензии у обеих команд. В итоге "Сабах" с Покатиловым в составе одержал волевую победу и укрепил свои лидерские позиции", — отмечается в публикации.

Авторы материалов подчеркивают, что спорные решения арбитров в концовке сезона могут оказать существенное влияние на итоговую расстановку сил как в чемпионате, так и в кубковом турнире.

Вратарь Стас Покатилов выступает за "Сабах" с 2024 года и является одним из ключевых игроков бакинской команды. Его опыт и лидерские качества помогают коллективу в борьбе за высокие места в Премьер-лиге.

Азербайджанская Премьер-лига регулярно привлекает внимание зарубежных специалистов и медиа благодаря конкурентной борьбе и участию легионеров из разных стран. Обсуждение судейских аспектов является частью профессионального диалога о развитии футбола в регионе.