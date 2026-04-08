8 Апреля 2026 20:50
22
Главный тренер "Сумгайыта" подрался с игроком своей команды

В футбольном клубе "Сумгайыт" сложилась напряженная ситуация внутри команды, связанная с конфликтами между главным тренером Сашей Иличем и футболистами.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на futbolinfo.az, сербский специалист недоволен рядом игроков, в том числе капитаном Сабухи Абдуллазаде, о чем открыто заявил на пресс-конференции. Однако этим проблемы не ограничиваются - несколько футболистов уже имели конфликты с наставником.

Наиболее серьезный инцидент произошел с украинским защитником Данило Бескоровайным. По информации источника, после матча с "Сабахом" между ним и тренером произошла стычка, которая переросла в рукопашный конфликт. В итоге стороны пришлось разнимать.

После этого эпизода Бескоровайный не был задействован в последнем матче против "Нефтчи" и провел игру на скамейке запасных.

Сообщается, что в случае сохранения Илича на посту главного тренера летом клуб может расстаться с украинским легионером. Однако не исключено, что изменения коснутся и тренерского штаба.

