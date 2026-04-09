Салах весь матч против "ПСЖ" провел в запасе

9 Апреля 2026 07:12
Салах весь матч против "ПСЖ" провел в запасе

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах не принял участия в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ".

Как сообщает İdman.Biz, египетский форвард провел всю встречу в Париже на скамейке запасных, несмотря на то, что главный тренер Арне Слот использовал все пять замен.

Сам матч завершился поражением "Ливерпуля" со счетом 0:2. При этом по ходу игры преимущество "ПСЖ" было значительным, и итоговый результат мог оказаться еще более крупным.

Ответная встреча состоится 14 апреля на стадионе "Энфилд", где "Ливерпуль" попытается отыграться.

