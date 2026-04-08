"Сабаил" может подать апелляцию по делу Адиля Шукюрова

Футбольный клуб "Сабаил" рассматривает возможность подачи апелляции на наказание главного тренера Адиля Шукюрова.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Report, исполнительный директор клуба Фируз Абдулла заявил, что окончательное решение будет принято после внутреннего обсуждения.

"На следующей неделе проведем собрание по этому вопросу. Нам нужно обсудить ситуацию внутри клуба. После этого станет понятно, будем ли подавать жалобу в Апелляционный арбитражный трибунал на решение Дисциплинарного комитета АФФА", - отметил он.

Напомним, что Шукюров был дисквалифицирован на четыре матча за оскорбление арбитров в игре 20-го тура Первой лиги против "Баку Спортинг". Кроме того, клуб оштрафован на 3000 манатов за действия тренера и еще на 1500 манатов - за оскорбительные выкрики болельщиков в адрес судей.