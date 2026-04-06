Джейхун Султанов может возглавить "Араз-Нахчыван" - ВИДЕО

Бывший футболист сборной Азербайджана Джейхун Султанов может быть назначен на пост президента футбольного клуба "Араз-Нахчыван".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Эмина Аббасова в эфире программы Futbolumuz на телеканале ATV, информацию о предстоящих кадровых перестановках он получил от президента Нахчыванской футбольной федерации Заура Ахундова.

По данным источника, Султанов может сменить на этой должности Рамиля Ахундова. Ожидается, что в ближайшее время по данному вопросу последует официальное заявление.

Напомним, что Джейхун Султанов в мае прошлого года был назначен спортивным директором клуба "Араз-Нахчыван".

Отметим, что имя Рамиля Ахундова фигурирует в уголовном деле о контрабанде сигарет на сумму 5 миллионов манатов. Сообщается, что он покинул страну и скрывается, в отношении него избрана мера пресечения в виде заочного ареста, объявлен розыск. Кроме того, его брат Заур Ахундов столкнулся с обвинениями в присвоении имущества в особо крупном размере и в настоящее время находится под домашним арестом.

