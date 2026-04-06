Игор Рибейро: "Нефтчи" всегда готов к каждому матчу"

Защитник футбольного клуба "Нефтчи" Игор Рибейро прокомментировал победу над "Сумгайытом" (1:3) в 26-м туре Мисли Премьер-лиги и текущую форму команды.

"Это была тяжелая игра, мы ожидали именно такого сценария. Выезды в Сумгайыт всегда даются непросто, но у нас сильный состав, мы хорошо подготовились и добились победы", - отметил Рибейро в интервью qol.az.

Он признал, что команда неудачно начала второй тайм: "Соперник активно вошел в игру после перерыва, мы пропустили неожиданный гол. Но быстро отреагировали и снова вышли вперед".

Футболист подчеркнул, что погодные условия не стали проблемой: "Мы давно играем в футбол и готовы к таким факторам".

Говоря о борьбе за еврокубки, Рибейро отметил: "Впереди сложные матчи, но мы думаем только о ближайшей игре. Постепенно идем к своей цели".

Он также прокомментировал предстоящий отрезок сезона: ""Нефтчи" всегда готов к каждому матчу. Нас ждут серьезные соперники, и мы будем готовиться к этим играм на максимуме".

Отвечая на вопрос о количестве очков, защитник добавил: "Трудно говорить конкретно. Каждая игра будет сложной, но мы постараемся набрать максимум и приблизиться к поставленной задаче".