6 Апреля 2026
RU

Защитник "Сабаха" надеется вернуться в сборную Польши

Азербайджанский футбол
Новости
5 Апреля 2026 15:16
37
Защитник "Сабаха" надеется вернуться в сборную Польши

Польский футболист "Сабаха" Тимотеуш Пухач высказался о возможном возвращении в сборную.

Как сообщает İdman.Biz, защитник отметил, что рассчитывает получить шанс благодаря своим выступлениям в Азербайджане.

"Не хочу навязываться через интервью и разговоры. Но сейчас я играю на позиции левого защитника. В "Лехе" я также действовал на этом месте", - цитирует слова Пухача Przegląd Sportowy Onet.

Футболист подчеркнул, что продолжает работать ради возвращения в национальную команду: "Каждый хочет играть за сборную. Буду стараться своими выступлениями доказать, что заслуживаю шанс".

Отметим, что Пухач выступает за "Сабах", где уже провел 26 матчей, забил два мяча и отдал девять результативных передач.

Последний раз игрок вызывался в сборную Польши в ноябре 2024 года. Всего на его счету 15 матчей и три ассиста за национальную команду.

İdman.Biz
Тэги:

