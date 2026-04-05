"Карабах" U-12 принимает участие в турнире в Турции - ФОТО

Команда "Карабаха" U-12 принимает участие в турнире Antalya Friendship Cup 2026.
Как сообщает İdman.Biz, информацию об этом опубликовал в своих социальных сетях посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов.
"Вместе с министром молодежи и спорта Фаридом Гаибовым мы навестили команду "Карабаха" U-12, участвующую в турнире Antalya Friendship Cup 2026", — написал он.
Посол и министр пожелали игрокам успехов в предстоящих матчах.
Azerbaycan Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Sn. Ferid Gayibov ile birlikte Antalya Friendship Cup 2026 turnuvasına katılan “Qarabağ” U-12 takımını ziyaret ettik. Takım oyuncularıyla bir araya gelerek, kendilerine maçlarında başarılar temenni ettik. 🇦🇿🇹🇷 pic.twitter.com/DEbWcSQjya— Dr. Rashad Mammadov (@R_Eynaddinoglu) April 4, 2026