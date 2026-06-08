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Тренер "Сабах-2": "Чемпионство не случайность, а результат проделанной работы"

Азербайджанский футбол
Новости
8 Июня 2026 11:38
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Тренер "Сабах-2": "Чемпионство не случайность, а результат проделанной работы"

Главный тренер "Сабах-2" Адино Мустеданагич заявил, что чемпионство его команды стало закономерным итогом проделанной работы.

Cпециалист подвел итоги сезона после завоевания второго подряд титула в Лиге дублеров.

"Становиться чемпионом всегда приятно. Особенно когда видишь, что труд футболистов приносит результат. То, что мы стали самой результативной командой чемпионата и меньше всех пропустили, еще раз показывает, что мы полностью заслужили чемпионство", - приводит слова Мустеданагича offsideplus.az

Тренер также прокомментировал выступление Рамиля Нурахмедова, который большую часть сезона лидировал в гонке бомбардиров.

"В начале решающего матча он получил красную карточку и поставил команду в непростое положение. Рамиль - молодой футболист. Иногда он уделяет внимание второстепенным вещам, что отражается на его игре. У него большой потенциал, и если он будет сохранять хладнокровие и концентрироваться на своих обязанностях, то сможет стать лучшим бомбардиром", - отметил наставник.

Говоря о возможной отмене Лиги дублеров, Мустеданагич признал, что нынешнее количество молодых футболистов в стране ограничено.

"В нынешней ситуации в Азербайджане футболистов этих возрастных категорий не так много. Кроме того, в следующем году в Баку пройдет чемпионат мира U20. Думаю, если часть дублеров будет играть в Первой лиге, а часть - во Второй, это принесет больше пользы с точки зрения получения игровой практики", - подчеркнул он.

Специалист отдельно остановился на успехах системы подготовки "Сабаха", клуб которого в этом сезоне добился побед сразу в нескольких возрастных категориях.

"Успех "Сабаха" не ограничивается чемпионством основной команды и победой в Кубке Азербайджана. За последние годы клуб сделал серьезный шаг вперед в структурном развитии. Связь между основной командой, дублем и академией стала гораздо сильнее. Для талантливых молодых игроков теперь существует более понятный путь к попаданию в главную команду", - заявил Мустеданагич.

По его словам, главной целью академии остается развитие футболистов, а завоеванные титулы являются следствием правильной работы.

"Чемпионства появляются как результат командного и индивидуального прогресса игроков. Мы прививаем футболистам победную психологию, потому что в будущем это потребуется и в основной команде", - добавил тренер.

İdman.Biz
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