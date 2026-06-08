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Азербайджанский футболист в Испании: "В "Карабахе" меня не хотели"

Азербайджанский футбол
Новости
8 Июня 2026 13:09
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Азербайджанский футболист в Испании: "В "Карабахе" меня не хотели"

Азербайджанский футболист Саид Асланов, недавно подписавший контракт с командой U-17 испанского клуба "Реал Мурсия", рассказал о своем футбольном пути, адаптации в Испании и мечте сыграть за национальную сборную. Молодой игрок признался, что на старте карьеры столкнулся с недоверием в академии "Карабаха".

"Когда я пришел в академию "Карабаха", технический директор младших возрастных групп Таджеддин Доган не хотел меня оставлять. Насколько помню, он сказал, что у меня нет футбола в крови. Но мой тренер Эльнур Алиев настоял, чтобы я остался. Это меня не сломало, а наоборот, придало дополнительную мотивацию", - цитирует Асланова teleqraf.az.

Футболист рассказал, что до переезда в Испанию получил предложения от московских "Спартака" и "Космоса", однако в итоге выбрал вариант с "Реал Мурсией".

По словам игрока, первые месяцы за границей дались ему непросто.

"Поначалу чувствовал себя очень странно. Я понимал, что впереди тяжелый путь, и действительно пережил сложные дни. Были моменты, когда даже впадал в депрессию. Но сейчас, слава Богу, все хорошо. Думаю, это только начало", - отметил он.

Асланов также признался, что пока ни разу не вызывался в юношеские сборные Азербайджана, однако мечтает однажды надеть форму национальной команды.

"Очень хочу выступать за сборную Азербайджана в будущем", - подчеркнул футболист.

Говоря о перспективах, игрок заявил, что намерен продолжить развитие в европейском футболе.

"Моя главная цель - остаться в Европе, прогрессировать и перейти в более сильный клуб. Также хочу достойно представлять Азербайджан на высоком уровне", - сказал Асланов.

Футболист добавил, что в Испании хорошо знают "Карабах" благодаря выступлениям клуба в еврокубках, однако в целом информация об азербайджанском футболе среди местных специалистов распространена не слишком широко.

İdman.Biz
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