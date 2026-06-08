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Академия футбольного клуба «Кяпаз» провела отбор на новый сезон - ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
8 Июня 2026 03:30
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Академия футбольного клуба «Кяпаз» провела отбор на новый сезон - ФОТО

В тренировочном центре гянджинского "Кяпаза" прошли селекционные сборы для комплектования команд академии. В просмотре приняли участие около 250 детей в возрасте до 14 лет (2012–2020 годов рождения), сообщает İdman.Biz.

Тренерский штаб академии в течение двух дней оценивал технические, тактические и физические показатели кандидатов. Помимо Гянджи, в отборе приняли участие юные футболисты из Шамкирского, Геранбойского, Гедабекского, Дашкесанского и Бардинского районов. За ходом процесса наблюдали исполнительный директор клуба Руслан Мамедов и координатор академии Васиф Велиев.

Игроки, успешно прошедшие селекцию, будут привлечены к тренировкам команд академии "Кяпаза" в соответствующих возрастных группах.

İdman.Biz
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